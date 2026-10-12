S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AbbVie-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem AbbVie-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 61.21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.634 AbbVie-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 276.47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 451.67 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 351.67 Prozent zugenommen.

AbbVie war somit zuletzt am Markt 487.16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch