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Lohnendes AbbVie-Investment? 21.09.2026 16:02:20

S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in AbbVie-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

AbbVie
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Am 21.09.2025 wurde die AbbVie-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die AbbVie-Aktie 222.47 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die AbbVie-Aktie investierten, hätten nun 0.449 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des AbbVie-Papiers auf 263.96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118.65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.65 Prozent vermehrt.

AbbVie erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 466.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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