S&P 500-Handel aktuell: So steht der S&P 500 mittags

Am Mittwoch steht der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 0.54 Prozent im Minus bei 7’568.66 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 61.872 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.156 Prozent auf 7’597.93 Punkte an der Kurstafel, nach 7’609.78 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’605.35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7’562.45 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0.180 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, stand der S&P 500 bei 7’230.12 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 03.03.2026, einen Stand von 6’816.63 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.06.2025, den Wert von 5’970.37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.35 Prozent aufwärts. Bei 7’620.90 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit IPG Photonics (+ 9.57 Prozent auf 133.63 USD), Texas Pacific Land (+ 6.85 Prozent auf 396.21 USD), CarMax (+ 6.24 Prozent auf 46.67 USD), Incyte (+ 6.23 Prozent auf 97.99 USD) und Western Digital (+ 6.11 Prozent auf 597.48 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Global Payments (-12.40 Prozent auf 64.85 USD), Datadog A (-8.38 Prozent auf 246.57 USD), Cerebras Systems (-8.06 Prozent auf 217.45 USD), DXC Technology (-7.90 Prozent auf 9.21 USD) und IBM (-7.49 Prozent auf 304.56 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 14’239’858 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.673 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.50 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch