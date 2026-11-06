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06.11.2026 18:00:38
S&P 500-Handel aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 am Freitagmittag
Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.
Um 17:58 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 1.00 Prozent nach oben auf 7’426.94 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 63.363 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.172 Prozent auf 7’366.39 Punkte an der Kurstafel, nach 7’353.73 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7’369.55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’444.20 Punkten erreichte.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche verlor der S&P 500 bereits um 2.42 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2026, den Wert von 7’818.93 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7’709.96 Punkten berechnet. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Wert von 6’720.32 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.29 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’316.91 Zähler.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Coherent (+ 12.00 Prozent auf 190.13 USD), Airbnb (+ 11.83 Prozent auf 190.25 USD), Lam Research (+ 9.99 Prozent auf 203.70 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9.38 Prozent auf 442.33 USD) und Moderna (+ 9.21 Prozent auf 263.70 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Microchip Technology (-12.51 Prozent auf 56.74 USD), Centene (-5.70 Prozent auf 69.94 USD), Gartner (-5.39 Prozent auf 187.39 USD), Charter A (-5.11 Prozent auf 119.43 USD) und DENTSPLY SIRONA (-4.61 Prozent auf 9.63 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 18’491’394 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.544 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick
Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.98 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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