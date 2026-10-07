Western Union Company Aktie 2702470 / US9598021098
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07.10.2026 20:03:23
S&P 500-Handel aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell
Der S&P 500 bewegt sich am Nachmittag auf rotem Terrain.
Um 20:01 Uhr gibt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.24 Prozent auf 7’799.78 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 64.502 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.452 Prozent schwächer bei 7’783.55 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7’818.93 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’804.85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’763.34 Punkten.
S&P 500-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.891 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’718.60 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7’503.85 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der S&P 500 bei 6’714.59 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 13.72 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit NRG Energy (+ 4.82 Prozent auf 108.59 USD), Sandisk (+ 3.94 Prozent auf 1’725.94 USD), NetApp (+ 3.87 Prozent auf 237.29 USD), Micron Technology (+ 3.84 Prozent auf 1’085.75 USD) und CVS Health (+ 3.42 Prozent auf 89.39 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Caterpillar (-5.67 Prozent auf 814.51 USD), Comfort Systems USA (-5.65 Prozent auf 1’715.32 USD), EMCOR Group (-5.36 Prozent auf 780.29 USD), The Mosaic (-4.97 Prozent auf 19.90 USD) und IPG Photonics (-4.64 Prozent auf 79.81 USD).
S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 8’135’723 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5.128 Bio. Euro den grössten Anteil.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 14.92 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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