S&P 500-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500

Am Freitag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0.54 Prozent auf 5’626.02 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 45.394 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.160 Prozent auf 5’604.73 Punkte an der Kurstafel, nach 5’595.76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’636.27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’601.65 Zählern.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 3.38 Prozent. Vor einem Monat, am 13.08.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’434.43 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, bei 5’433.74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, notierte der S&P 500 bei 4’467.44 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 18.62 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’669.67 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit VF (+ 8.47 Prozent auf 18.70 USD), Etsy (+ 7.56 Prozent auf 55.65 USD), Leggett Platt (+ 7.20 Prozent auf 12.80 USD), Align Technology (+ 6.50 Prozent auf 243.73 USD) und Caesars Entertainment (+ 6.41 Prozent auf 38.87 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil SVB Financial Group (-9.09 Prozent auf 0.01 USD), Adobe (-8.47 Prozent auf 536.87 USD), First Republic Bank (-7.69 Prozent auf 0.01 USD), Boeing (-3.69 Prozent auf 156.77 USD) und Norfolk Southern (-3.45 Prozent auf 245.80 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 38’053’162 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.056 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 600.00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

