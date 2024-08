S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende wenig bewegt

Schlussendlich schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 5’344.39 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 44.554 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.198 Prozent auf 5’354.73 Punkte an der Kurstafel, nach 5’344.16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’324.37 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’371.20 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 12.07.2024, einen Stand von 5’615.35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, mit 5’222.68 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, stand der S&P 500 bei 4’464.05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 12.68 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’669.67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit KeyCorp (+ 9.10 Prozent auf 15.94 USD), Super Micro Computer (+ 6.33 Prozent auf 540.98 USD), First Republic Bank (+ 6.25 Prozent auf 0.02 USD), NVIDIA (+ 4.08 Prozent auf 109.02 USD) und Deckers Outdoor (+ 3.15 Prozent auf 918.30 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil SVB Financial Group (-45.00 Prozent auf 0.01 USD), Albemarle (-6.92 Prozent auf 76.00 USD), Hanesbrands (-5.25 Prozent auf 5.77 USD), VF (-4.66 Prozent auf 16.59 USD) und Walgreens Boots Alliance (-4.49 Prozent auf 10.20 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 61’628’187 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3.010 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

