S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.97 Prozent höher bei 5’751.13 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 47.714 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.461 Prozent auf 5’722.20 Punkte an der Kurstafel, nach 5’695.94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5’714.56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’757.60 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wurde der S&P 500 auf 5’408.42 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 08.07.2024, stand der S&P 500 noch bei 5’572.85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 4’308.50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 21.26 Prozent nach oben. Bei 5’767.37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’682.11 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Palantir (+ 6.58 Prozent auf 41.45 USD), Edwards Lifesciences (+ 6.20 Prozent auf 68.54 USD), Palo Alto Networks (+ 5.09 Prozent auf 355.13 USD), Carnival (+ 4.78 Prozent auf 18.87 USD) und Synopsys (+ 4.63 Prozent auf 517.76 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Marathon Petroleum (-7.66 Prozent auf 159.99 USD), Valero Energy (-5.31 Prozent auf 136.34 USD), Super Micro Computer (-5.01 Prozent auf 45.35 USD), Celanese (-4.57 Prozent auf 129.38 USD) und Phillips 66 (-4.45 Prozent auf 132.33 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 50’385’329 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.139 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 600.00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

