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Index im Fokus 23.09.2026 22:33:39

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende im Minus

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende im Minus

Der S&P 500 verlor am Mittwochabend an Wert.

Illumina
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Am Mittwoch fiel der S&P 500 via NYSE letztendlich um 0.75 Prozent auf 7’706.03 Punkte zurück. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 63.538 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.092 Prozent auf 7’757.51 Punkte an der Kurstafel, nach 7’764.64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 7’694.89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’761.94 Punkten erreichte.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 0.172 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 7’674.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der S&P 500 mit 7’365.46 Punkten berechnet. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 23.09.2025, den Wert von 6’656.92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’316.91 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Palo Alto Networks (+ 5.00 Prozent auf 393.30 USD), Palantir (+ 3.68 Prozent auf 191.79 USD), APA (+ 3.31 Prozent auf 43.70 USD), Ingersoll Rand (+ 3.21 Prozent auf 76.22 USD) und Illumina (+ 3.20 Prozent auf 255.38 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Paychex (-8.77 Prozent auf 104.49 USD), Expedia (-7.72 Prozent auf 259.04 USD), Airbnb (-7.56 Prozent auf 149.58 USD), Texas Pacific Land (-5.49 Prozent auf 335.74 USD) und Alaska Air Group (-5.27 Prozent auf 39.70 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 26’598’258 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.796 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.72 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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