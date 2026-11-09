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Kursentwicklung 09.11.2026 22:33:56

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Montagshandels freundlich

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Montagshandels freundlich

Der S&P 500 verzeichnete am Montag Kursgewinne.

Am Montag gewann der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 2.35 Prozent auf 7’549.94 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61.220 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.850 Prozent auf 7’439.54 Punkte an der Kurstafel, nach 7’376.86 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7’422.24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7’577.39 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’811.54 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der S&P 500 bei 7’757.64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 6’728.80 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10.08 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Coherent (+ 32.65 Prozent auf 225.19 USD), NRG Energy (+ 20.92 Prozent auf 97.40 USD), Arista Networks (+ 16.97 Prozent auf 186.17 USD), Monolithic Power Systems (+ 16.60 Prozent auf 1’388.05 USD) und Quanta Services (+ 16.19 Prozent auf 591.48 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Centene (-7.59 Prozent auf 68.54 USD), Allstate (-4.85 Prozent auf 253.79 USD), DaVita (-4.76 Prozent auf 185.54 USD), Advance Auto Parts (-4.53 Prozent auf 45.94 USD) und McCormick (-4.35 Prozent auf 47.88 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 109’539’665 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.454 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13.27 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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