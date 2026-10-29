S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.45 Prozent schwächer bei 7’709.36 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 64.332 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.433 Prozent auf 7’710.42 Punkte an der Kurstafel, nach 7’743.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 7’695.75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’726.78 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.912 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7’670.84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’316.15 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wurde der S&P 500 auf 6’890.59 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12.41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Carvana (+ 15.26 Prozent auf 68.06 USD), Textron (+ 12.61 Prozent auf 88.20 USD), Norwegian Cruise Line (+ 12.20 Prozent auf 18.02 USD), NortonLifeLock (+ 11.99 Prozent auf 27.27 USD) und Huntington Ingalls Industries (+ 9.61 Prozent auf 306.10 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen ServiceNow (-24.37 Prozent auf 113.54 USD), Fortinet (-22.22 Prozent auf 135.40 USD), Marvell Technology (-12.74 Prozent auf 219.59 USD), Alphabet A (ex Google) (-12.24 Prozent auf 285.12 USD) und Alphabet C (ex Google) (-12.00 Prozent auf 283.26 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 weist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 14’586’057 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.657 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.02 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch