S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne

Der S&P 500 sprang im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.61 Prozent auf 6’086.49 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 52.049 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.302 Prozent auf 6’068.18 Punkte an der Kurstafel, nach 6’049.88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6’089.84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’061.06 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.768 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 04.11.2024, einen Stand von 5’712.69 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2024, einen Stand von 5’520.07 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.12.2023, bei 4’569.78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 28.33 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’089.84 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Salesforce (+ 10.99 Prozent auf 367.87 USD), ServiceNow (+ 6.22 Prozent auf 1’123.13 USD), Edwards Lifesciences (+ 5.70 Prozent auf 74.20 USD), PayPal (+ 4.92 Prozent auf 89.33 USD) und Chipotle Mexican Grill (+ 4.84 Prozent auf 63.89 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Campbell Soup (-6.24 Prozent auf 42.69 USD), Albemarle (-5.92 Prozent auf 102.61 USD), Microchip Technology (-5.73 Prozent auf 61.64 USD), MarketAxess (-5.48 Prozent auf 248.39 USD) und Nucor (-3.66 Prozent auf 149.31 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 48’856’993 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.446 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0.00 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

