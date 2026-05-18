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Index-Performance 18.05.2026 20:03:47

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht am Montagnachmittag Abschläge

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht am Montagnachmittag Abschläge

So bewegt sich der S&P 500 heute.

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Um 20:00 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.25 Prozent auf 7’389.82 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 60.732 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.139 Prozent auf 7’418.81 Punkte an der Kurstafel, nach 7’408.50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’361.47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’434.06 Zählern.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Stand von 7’126.06 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wurde der S&P 500 auf 6’881.31 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 5’958.38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.75 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’517.12 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell ServiceNow (+ 9.72 Prozent auf 104.31 USD), Dominion Energy (+ 8.48 Prozent auf 66.97 USD), Cognizant (+ 7.51 Prozent auf 50.67 USD), Advance Auto Parts (+ 6.47 Prozent auf 50.22 USD) und Gartner (+ 6.41 Prozent auf 155.61 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Vertiv (-10.42 Prozent auf 332.29 USD), Seagate Technology (-9.46 Prozent auf 720.21 USD), Lumentum (-9.46 Prozent auf 878.88 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-9.42 Prozent auf 632.48 USD) und Sandisk (-8.06 Prozent auf 1’294.17 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 22’323’551 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.705 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.02 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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