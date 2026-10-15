S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 steigt letztendlich

Letztendlich sprang der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.33 Prozent auf 7’744.06 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 65.105 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.374 Prozent schwächer bei 7’690.08 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7’718.94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’754.15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7’669.66 Punkten.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.883 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der S&P 500 7’585.73 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7’572.40 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, stand der S&P 500 bei 6’671.06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12.91 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Bath Body Works (+ 7.86 Prozent auf 20.44 USD), DXC Technology (+ 7.82 Prozent auf 13.79 USD), Equifax (+ 7.25 Prozent auf 161.26 USD), Reddit (+ 7.24 Prozent auf 159.36 USD) und Lumen Technologies (+ 7.03 Prozent auf 4.87 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Hewlett Packard Enterprise (-7.10 Prozent auf 58.63 USD), Dell Technologies (-6.80 Prozent auf 473.39 USD), Everpure A (-5.72 Prozent auf 133.40 USD), Arista Networks (-5.04 Prozent auf 185.58 USD) und Williams Companies (-4.92 Prozent auf 69.22 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 37’972’246 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.916 Bio. Euro den grössten Anteil.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 15.15 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch