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S&P 500-Kursverlauf 16.10.2026 18:00:33

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schwächer

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Der S&P 500 gibt heute nach.

Crown Castle
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Am Freitag tendiert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.53 Prozent schwächer bei 7’703.35 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 64.267 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.168 Prozent auf 7’757.09 Punkte an der Kurstafel, nach 7’744.06 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7’703.21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7’756.84 Punkten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der S&P 500 bereits um 1.40 Prozent. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 7’551.81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, notierte der S&P 500 bei 7’533.77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, lag der S&P 500 bei 6’629.07 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 12.32 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’844.52 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Honeywell Aerospace (+ 3.91 Prozent auf 169.49 USD), Host Hotels Resorts (+ 3.21 Prozent auf 24.62 USD), Crown Castle (+ 3.10 Prozent auf 82.48 USD), IDEXX Laboratories (+ 3.00 Prozent auf 563.60 USD) und Nisource (+ 2.81 Prozent auf 42.41 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Twilio A (-10.72 Prozent auf 244.08 USD), Moderna (-10.16 Prozent auf 212.48 USD), Super Micro Computer (-7.47 Prozent auf 32.47 USD), Cerebras Systems (-7.31 Prozent auf 131.78 USD) und Palo Alto Networks (-7.08 Prozent auf 344.06 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 10’985’401 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.746 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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