S&P 500-Performance 05.01.2026 22:33:50

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich mit Kursplus

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich mit Kursplus

Am ersten Tag der Woche wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Campbell Soup
21.37 CHF -3.59%
Kaufen Verkaufen

Am Montag bewegte sich der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0.64 Prozent fester bei 6’902.05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54.815 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.507 Prozent stärker bei 6’893.23 Punkten in den Handel, nach 6’858.47 Punkten am Vortag.

Bei 6’920.38 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’891.56 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 05.12.2025, den Stand von 6’870.40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 6’715.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wurde der S&P 500 mit 5’942.47 Punkten gehandelt.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Valero Energy (+ 9.23 Prozent auf 180.57 USD), Schlumberger (+ 8.96 Prozent auf 43.80 USD), Halliburton (+ 7.84 Prozent auf 31.92 USD), Coinbase (+ 7.77 Prozent auf 254.92 USD) und Carvana (+ 7.45 Prozent auf 430.06 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Comcast (-4.77 Prozent auf 28.13 USD), AbbVie (-3.98 Prozent auf 220.18 USD), Campbell Soup (-3.75 Prozent auf 26.67 USD), Omnicom Group (-3.65 Prozent auf 78.35 USD) und Eli Lilly (-3.60 Prozent auf 1’041.51 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 43’156’227 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.926 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Lyondellbasell Industries-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11.37 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

