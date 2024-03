S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss stieg der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.51 Prozent auf 5’104.76 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 42.948 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.650 Prozent auf 5’111.68 Punkte an der Kurstafel, nach 5’078.65 Punkten am Vortag.

Bei 5’127.97 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’092.22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0.511 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 06.02.2024, einen Stand von 4’954.23 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, stand der S&P 500 noch bei 4’549.34 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 06.03.2023, einen Stand von 4’048.42 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7.63 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 5’149.67 Punkte. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell SVB Financial Group (+ 5’284.62 Prozent auf 0.07 USD), First Republic Bank (+ 17.65 Prozent auf 0.05 USD), DexCom (+ 9.80 Prozent auf 133.72 USD), Albemarle (+ 9.31 Prozent auf 119.59 USD) und Cincinnati Financial (+ 5.21 Prozent auf 117.79 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Brown-Forman B (-7.32 Prozent auf 56.33 USD), Gap (-4.70 Prozent auf 19.06 USD), Northern Trust (-4.56 Prozent auf 81.28 USD), Seagate Technology (-4.55 Prozent auf 94.14 USD) und Palo Alto Networks (-4.21 Prozent auf 278.86 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 20’468’137 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.838 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 282.35 Prozent die höchste Dividendenrendite.

