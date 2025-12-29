S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich im Minus

Am Montag verbuchte der S&P 500 via NYSE schlussendlich ein Minus in Höhe von 0.35 Prozent auf 6’905.74 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 55.012 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.382 Prozent tiefer bei 6’903.46 Punkten in den Montagshandel, nach 6’929.94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’920.21 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’888.76 Zählern.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’849.09 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.09.2025, den Stand von 6’661.21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, notierte der S&P 500 bei 5’970.84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 17.67 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’945.77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Micron Technology (+ 3.36 Prozent auf 294.37 USD), Bath Body Works (+ 3.23 Prozent auf 20.43 USD), eBay (+ 2.97 Prozent auf 87.74 USD), Under Armour (+ 2.80 Prozent auf 4.78 USD) und Under Armour (+ 2.48 Prozent auf 4.54 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Newmont (-5.64 Prozent auf 99.81 USD), Albemarle (-3.62 Prozent auf 144.58 USD), Advance Auto Parts (-3.35 Prozent auf 39.87 USD), Tesla (-3.27 Prozent auf 459.64 USD) und IPG Photonics (-3.01 Prozent auf 72.92 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25’143’401 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3.931 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

