S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain

Schlussendlich sprang der S&P 500 im NYSE-Handel um 2.13 Prozent auf 5’638.94 Punkte an. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 46.639 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.831 Prozent höher bei 5’567.39 Punkten, nach 5’521.52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’563.85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’645.27 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1.16 Prozent abwärts. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 14.02.2025, bei 6’114.63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 6’051.09 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 14.03.2024, den Stand von 5’150.48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 3.91 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’504.65 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Ulta Beauty (+ 13.68 Prozent auf 357.48 USD), Crown Castle (+ 8.55 Prozent auf 103.22 USD), Palantir (+ 8.31 Prozent auf 86.24 USD), Super Micro Computer (+ 7.91 Prozent auf 42.17 USD) und Celanese (+ 7.46 Prozent auf 57.05 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Under Armour (-4.96 Prozent auf 6.70 USD), Gap (-3.03 Prozent auf 20.13 USD), Under Armour (-2.96 Prozent auf 6.22 USD), Abbott Laboratories (-2.45 Prozent auf 126.71 USD) und Dollar Tree (-2.18 Prozent auf 64.56 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 62’870’599 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 3.004 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 1’200.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

