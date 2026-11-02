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02.11.2026 22:33:57
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schliesst mit Verlusten
Der S&P 500 verzeichnete am Montagabend Verluste.
Am Montag verlor der S&P 500 via NYSE letztendlich 0.51 Prozent auf 7’541.40 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 62.584 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7’615.47 Zählern und damit 0.467 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7’580.07 Punkte).
Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7’662.23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7’539.38 Punkten.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 02.10.2026, wurde der S&P 500 mit 7’722.72 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der S&P 500 bei 7’489.72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 6’840.20 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9.96 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’844.52 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
S&P 500-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell IDEXX Laboratories (+ 21.85 Prozent auf 671.64 USD), Alaska Air Group (+ 7.22 Prozent auf 38.29 USD), Howmet Aerospace (+ 6.91 Prozent auf 212.99 USD), Pentair (+ 6.49 Prozent auf 70.56 USD) und Advance Auto Parts (+ 6.23 Prozent auf 47.92 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Lumentum (-18.59 Prozent auf 684.40 USD), Marvell Technology (-12.72 Prozent auf 171.41 USD), Cerebras Systems (-11.74 Prozent auf 96.36 USD), Everpure A (-10.40 Prozent auf 113.78 USD) und Intel (-8.80 Prozent auf 59.97 USD) unter Druck.
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 47’670’297 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 mit 4.493 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
S&P 500-Fundamentaldaten
Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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