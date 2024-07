S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Freitagshandels ab

Letztendlich tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.71 Prozent leichter bei 5’505.00 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 46.965 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.116 Prozent auf 5’551.02 Punkte an der Kurstafel, nach 5’544.59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Freitag bei 5’557.50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’497.04 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 2.36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, lag der S&P 500 bei 5’487.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.04.2024, lag der S&P 500 bei 4’967.23 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 19.07.2023, bei 4’565.72 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 16.07 Prozent nach oben. Bei 5’669.67 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Intuitive Surgical (+ 9.34 Prozent auf 455.01 USD), Starbucks (+ 6.85 Prozent auf 79.27 USD), Huntington Bancshares (+ 3.92 Prozent auf 14.86 USD), United Airlines (+ 3.32 Prozent auf 47.93 USD) und Stryker (+ 2.93 Prozent auf 340.95 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil First Republic Bank (-50.00 Prozent auf 0.02 USD), Comerica (-10.49 Prozent auf 50.42 USD), W R Berkley (-8.31 Prozent auf 51.54 USD), Travelers (-7.76 Prozent auf 203.48 USD) und Halliburton (-5.60 Prozent auf 34.40 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 49’579’194 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.158 Bio. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch