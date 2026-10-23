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23.10.2026 18:00:29
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 sackt am Freitagmittag ab
Kaum verändert zeigt sich der S&P 500 am fünften Tag der Woche.
Am Freitag fällt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0.11 Prozent auf 7’654.96 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 64.339 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.548 Prozent auf 7’621.42 Punkte an der Kurstafel, nach 7’663.43 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’660.15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’612.07 Zählern.
S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0.621 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’706.03 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 7’408.30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, notierte der S&P 500 bei 6’738.44 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11.61 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Robert Half (+ 20.70 Prozent auf 45.48 USD), Crown Castle (+ 11.75 Prozent auf 88.09 USD), Schlumberger (+ 6.58 Prozent auf 52.81 USD), Palo Alto Networks (+ 6.14 Prozent auf 376.70 USD) und APA (+ 5.91 Prozent auf 52.36 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Bloom Energy (-12.65 Prozent auf 190.22 USD), Comfort Systems USA (-8.15 Prozent auf 1’175.09 USD), Globe Life (-6.09 Prozent auf 158.16 USD), CBRE Group A (-5.97 Prozent auf 123.41 USD) und AT&T (-5.63 Prozent auf 21.46 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 6’175’717 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.771 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
S&P 500-Fundamentaldaten
Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 14.17 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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