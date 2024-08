S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Am Mittwoch notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0.60 Prozent schwächer bei 5’592.18 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 45.661 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.052 Prozent leichter bei 5’622.87 Punkten, nach 5’625.80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’560.95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’627.03 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 0.842 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’459.10 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5’306.04 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, bei 4’433.31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 17.91 Prozent nach oben. Bei 5’669.67 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’682.11 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit First Republic Bank (+ 6.67 Prozent auf 0.02 USD), Bio-Rad Laboratories (+ 2.94 Prozent auf 328.75 USD), Tyson Foods (+ 2.75 Prozent auf 65.69 USD), VF (+ 2.59 Prozent auf 18.25 USD) und Lumen Technologies (+ 2.29 Prozent auf 5.35 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Super Micro Computer (-19.02 Prozent auf 443.49 USD), Under Armour (-7.05 Prozent auf 7.78 USD), Bath Body Works (-7.00 Prozent auf 32.29 USD), Under Armour (-6.44 Prozent auf 7.55 USD) und Hanesbrands (-5.41 Prozent auf 6.29 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 59’962’918 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.099 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

2024 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

