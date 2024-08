S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zum Handelsschluss bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1.84 Prozent leichter bei 5’346.56 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 46.699 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 1.49 Prozent auf 5’365.71 Punkte an der Kurstafel, nach 5’446.68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5’302.03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’383.89 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 2.37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.07.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’509.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’064.20 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, wurde der S&P 500 auf 4’513.39 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 12.73 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’669.67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Clorox (+ 7.42 Prozent auf 144.09 USD), MarketAxess (+ 6.06 Prozent auf 234.63 USD), ResMed (+ 4.23 Prozent auf 223.64 USD), Public Storage (+ 3.94 Prozent auf 311.90 USD) und Mondelez (+ 3.47 Prozent auf 70.68 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Intel (-26.06 Prozent auf 21.48 USD), First Republic Bank (-12.50 Prozent auf 0.01 USD), Microchip Technology (-10.60 Prozent auf 75.43 USD), Prudential Financial (-9.98 Prozent auf 110.26 USD) und Booking (-9.17 Prozent auf 3’328.13 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 90’468’317 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.154 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch