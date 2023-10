S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Am Donnerstag schloss der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0.13 Prozent) bei 4’258.19 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 37.079 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.144 Prozent auf 4’257.61 Punkte an der Kurstafel, nach 4’263.75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 4’225.91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’267.13 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0.615 Prozent. Vor einem Monat, am 05.09.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’496.83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, notierte der S&P 500 bei 4’446.82 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 05.10.2022, den Wert von 3’783.28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 11.35 Prozent aufwärts. Bei 4’607.07 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’794.33 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Lamb Weston (+ 8.02 Prozent auf 97.75 USD), MarketAxess (+ 5.78 Prozent auf 225.61 USD), CoStar Group (+ 4.00 Prozent auf 79.49 USD), NRG Energy (+ 3.28 Prozent auf 38.69 USD) und Newmont Mining (+ 2.60 Prozent auf 36.35 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen First Republic Bank (-16.67 Prozent auf 0.05 USD), Molson Coors Brewing Company (MCBC) (-6.30 Prozent auf 59.06 USD), Mondelez (-5.26 Prozent auf 65.07 USD), Clorox (-5.23 Prozent auf 124.93 USD) und PepsiCo (-5.22 Prozent auf 160.10 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Tesla-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 13’012’996 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.565 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Mit 9.20 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der The Western Union Company-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch