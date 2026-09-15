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15.09.2026 22:34:38
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter
Der S&P 500 notierte zum Handelsschluss im Minus.
Zum Handelsschluss fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.45 Prozent auf 7’585.73 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61.860 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.077 Prozent leichter bei 7’614.15 Punkten, nach 7’619.98 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’572.69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7’617.26 Punkten.
So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 7’785.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der S&P 500 auf 7’554.29 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, lag der S&P 500 noch bei 6’615.28 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.60 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Skyworks Solutions (+ 13.55 Prozent auf 90.00 USD), Qorvo (+ 9.34 Prozent auf 118.06 USD), PerkinElmer (+ 9.11 Prozent auf 140.19 USD), Illumina (+ 6.76 Prozent auf 222.29 USD) und APA (+ 5.29 Prozent auf 47.41 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Coinbase (-10.10 Prozent auf 172.11 USD), Bath Body Works (-6.64 Prozent auf 16.72 USD), Jack Henry Associates (-6.37 Prozent auf 154.07 USD), Chipotle Mexican Grill (-5.94 Prozent auf 34.83 USD) und Carvana (-5.60 Prozent auf 66.90 USD).
Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 21’255’351 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.563 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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