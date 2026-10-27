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S&P 500 im Blick 27.10.2026 18:00:31

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich fester

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich fester

Der S&P 500 verbucht am Mittag Zuwächse.

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Am Dienstag geht es im S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0.54 Prozent auf 7’718.46 Punkte nach oben. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 63.364 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.278 Prozent auf 7’698.13 Punkte an der Kurstafel, nach 7’676.77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 7’677.16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’736.06 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der S&P 500 auf 7’743.41 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, stand der S&P 500 noch bei 7’413.18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’875.16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12.54 Prozent nach oben. Bei 7’844.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Pentair (+ 12.55 Prozent auf 62.15 USD), Cerebras Systems (+ 8.51 Prozent auf 117.59 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 8.29 Prozent auf 303.87 USD), Bloom Energy (+ 7.90 Prozent auf 220.03 USD) und Dell Technologies (+ 7.75 Prozent auf 503.28 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Xylem (-12.15 Prozent auf 95.09 USD), Boeing (-9.51 Prozent auf 170.40 USD), Valero Energy (-7.82 Prozent auf 393.38 USD), Phillips 66 (-6.73 Prozent auf 269.40 USD) und Universal Health Services (-6.21 Prozent auf 174.17 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 8’464’623 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.664 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.72 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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