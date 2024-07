S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 notiert mittags im Plus

Um 17:58 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.68 Prozent auf 5’653.79 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 47.217 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.434 Prozent fester bei 5’639.73 Punkten, nach 5’615.35 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’666.94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’632.64 Einheiten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, stand der S&P 500 bei 5’431.60 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 15.04.2024, bei 5’061.82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 4’505.42 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 19.21 Prozent aufwärts. Bei 5’666.94 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’682.11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Halliburton (+ 4.72 Prozent auf 35.54 USD), Tesla (+ 4.65 Prozent auf 259.78 USD), Schlumberger (+ 4.48 Prozent auf 48.50 USD), APA (+ 4.37 Prozent auf 31.28 USD) und United Rentals (+ 4.28 Prozent auf 708.68 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Broadcom (-89.93 Prozent auf 171.20 USD), SVB Financial Group (-16.67 Prozent auf 0.03 USD), AES (-9.53 Prozent auf 17.09 USD), CenterPoint Energy (-5.91 Prozent auf 28.51 USD) und Enphase Energy (-5.22 Prozent auf 113.11 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 13’908’248 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.246 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 600.00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

