S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 notiert letztendlich im Minus

Am Mittwoch notierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0.34 Prozent leichter bei 5’018.39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 43.977 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.163 Prozent tiefer bei 5’027.50 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’035.69 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 5’013.45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’096.12 Punkten lag.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1.87 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.04.2024, stand der S&P 500 bei 5’243.77 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.02.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4’906.19 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 01.05.2023, bei 4’167.87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5.81 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 5’264.85 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Bio-Techne (+ 16.22 Prozent auf 73.46 USD), Garmin (+ 13.12 Prozent auf 163.42 USD), Amcor (+ 9.62 Prozent auf 9.80 USD), DuPont de Nemours (+ 8.01 Prozent auf 78.31 USD) und Paramount Global (+ 7.64 Prozent auf 12.26 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Leggett Platt (-26.67 Prozent auf 13.25 USD), First Republic Bank (-17.50 Prozent auf 0.03 USD), CVS Health (-16.84 Prozent auf 56.31 USD), Starbucks (-15.88 Prozent auf 74.44 USD) und Skyworks Solutions (-15.28 Prozent auf 90.30 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Amazon-Aktie aufweisen. 21’672’710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2.807 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 300.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

