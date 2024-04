S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel letztendlich um 0.22 Prozent tiefer bei 5’011.12 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 43.329 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.250 Prozent auf 5’034.75 Punkte an der Kurstafel, nach 5’022.21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 5’056.66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’001.89 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der S&P 500 bereits um 2.69 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 18.03.2024, mit 5’149.42 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 18.01.2024, wurde der S&P 500 auf 4’780.94 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 18.04.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 4’154.87 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 5.66 Prozent. 5’264.85 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Genuine Parts (+ 11.22 Prozent auf 160.23 USD), United Airlines (+ 5.50 Prozent auf 51.42 USD), Estée Lauder Companies (+ 4.90 Prozent auf 144.81 USD), Advance Auto Parts (+ 4.25 Prozent auf 77.20 USD) und Alaska Air Group (+ 4.03 Prozent auf 44.44 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Las Vegas Sands (-8.66 Prozent auf 45.88 USD), Equifax (-8.49 Prozent auf 217.51 USD), Snap-On (-7.67 Prozent auf 261.76 USD), HCA (-4.51 Prozent auf 297.00 USD) und Universal Health Services (-3.99 Prozent auf 153.65 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 15’038’195 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2.883 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

2024 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. First Republic Bank-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 300.00 Prozent gelockt.

