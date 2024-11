S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt letztendlich im Plus

Schlussendlich ging es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0.35 Prozent aufwärts auf 5’969.34 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 51.105 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.009 Prozent auf 5’948.17 Punkte an der Kurstafel, nach 5’948.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’944.36 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’972.90 Zählern.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1.62 Prozent. Vor einem Monat, am 22.10.2024, wies der S&P 500 5’851.20 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 22.08.2024, wurde der S&P 500 auf 5’570.64 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 22.11.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’556.62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 25.86 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’017.31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Gap (+ 12.84 Prozent auf 24.87 USD), Super Micro Computer (+ 11.62 Prozent auf 33.15 USD), Copart (+ 10.19 Prozent auf 62.70 USD), Moderna (+ 7.48 Prozent auf 41.11 USD) und Deckers Outdoor (+ 5.63 Prozent auf 192.15 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Intuit (-5.68 Prozent auf 640.12 USD), Palo Alto Networks (-3.61 Prozent auf 383.36 USD), NetApp (-3.43 Prozent auf 122.34 USD), NVIDIA (-3.22 Prozent auf 141.95 USD) und VeriSign (-2.23 Prozent auf 180.77 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 47’752’223 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3.412 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch