S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 legt zum Ende des Montagshandels zu

Schlussendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1.76 Prozent stärker bei 5’767.57 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 47.243 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 1.13 Prozent fester bei 5’731.62 Punkten, nach 5’667.56 Punkten am Vortag.

Bei 5’718.08 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 5’775.14 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 24.02.2025, wurde der S&P 500 mit 5’983.25 Punkten gehandelt. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 24.12.2024, einen Stand von 6’040.04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 5’234.18 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 fiel der Index bereits um 1.72 Prozent zurück. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’147.43 Punkten. Bei 5’504.65 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Tesla (+ 11.93 Prozent auf 278.39 USD), Gap (+ 8.24 Prozent auf 21.67 USD), United Airlines (+ 7.15 Prozent auf 80.22 USD), Bath Body Works (+ 7.07 Prozent auf 32.42 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.96 Prozent auf 113.85 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Hormel Foods (-2.40 Prozent auf 29.26 USD), MarketAxess (-2.35 Prozent auf 211.78 USD), Brown-Forman B (-2.34 Prozent auf 33.84 USD), Interpublic Group of Cos (-2.19 Prozent auf 25.93 USD) und Omnicom Group (-2.11 Prozent auf 79.43 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 51’100’574 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 3.024 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

