S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 legt letztendlich zu

Im S&P 500 ging es im NYSE-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0.60 Prozent aufwärts auf 7’722.60 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 63.364 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.278 Prozent höher bei 7’698.13 Punkten in den Handel, nach 7’676.77 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’736.24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’677.16 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Wert von 7’743.41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, stand der S&P 500 noch bei 7’413.18 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’875.16 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.60 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Pentair (+ 12.80 Prozent auf 62.29 USD), Cerebras Systems (+ 10.10 Prozent auf 119.31 USD), Flex (+ 8.26 Prozent auf 83.35 USD), Dell Technologies (+ 7.47 Prozent auf 501.96 USD) und Super Micro Computer (+ 7.34 Prozent auf 35.09 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Xylem (-14.21 Prozent auf 92.86 USD), Boeing (-10.69 Prozent auf 168.18 USD), Valero Energy (-9.24 Prozent auf 387.34 USD), Marathon Petroleum (-7.36 Prozent auf 435.98 USD) und Phillips 66 (-7.03 Prozent auf 268.53 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 26’098’321 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4.664 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Mit 14.72 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch