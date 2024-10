S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Start zurück

Am Mittwoch verbucht der S&P 500 um 16:00 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0.33 Prozent auf 5’831.94 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 49.294 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0.361 Prozent leichter bei 5’830.10 Punkten, nach 5’851.20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’827.89 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’834.72 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der S&P 500 bereits um 0.442 Prozent nach. Vor einem Monat, am 23.09.2024, lag der S&P 500 noch bei 5’718.57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, notierte der S&P 500 bei 5’555.74 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4’217.04 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 22.96 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’878.46 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Northern Trust (+ 6.88 Prozent auf 102.38 USD), Amphenol (+ 6.37 Prozent auf 71.11 USD), Packaging (+ 5.15 Prozent auf 227.81 USD), Teledyne Technologies (+ 3.94 Prozent auf 460.97 USD) und Texas Instruments (+ 3.75 Prozent auf 201.24 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Enphase Energy (-13.34 Prozent auf 79.93 USD), CoStar Group (-9.72 Prozent auf 69.40 USD), Seagate Technology (-6.74 Prozent auf 105.05 USD), McDonalds (-6.34 Prozent auf 294.73 USD) und Boston Scientific (-3.60 Prozent auf 84.84 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’072’562 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3.330 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch