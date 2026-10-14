S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück

Schlussendlich fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 1.11 Prozent auf 7’718.94 Punkte zurück. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 65.095 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7’771.78 Zählern und damit 0.431 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7’805.45 Punkte).

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7’693.31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’789.15 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 1.20 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, den Wert von 7’619.98 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 14.07.2026, mit 7’543.59 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’644.31 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 12.55 Prozent zu. Bei 7’844.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Bath Body Works (+ 5.28 Prozent auf 18.95 USD), UnitedHealth (+ 4.73 Prozent auf 395.62 USD), Dollar Tree (+ 4.71 Prozent auf 121.76 USD), Moderna (+ 4.65 Prozent auf 226.30 USD) und Bristol-Myers Squibb (+ 4.61 Prozent auf 59.28 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Dell Technologies (-11.27 Prozent auf 507.93 USD), Everpure A (-9.86 Prozent auf 141.49 USD), Flex (-9.50 Prozent auf 100.35 USD), Lumentum (-9.28 Prozent auf 896.33 USD) und Coherent (-9.19 Prozent auf 263.32 USD) unter Druck.

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 37’867’932 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4.866 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch