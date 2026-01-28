Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’024 -1.5%  SPI 18’035 -1.4%  Dow 49’016 0.0%  DAX 24’823 -0.3%  Euro 0.9187 0.2%  EStoxx50 5’933 -1.0%  Gold 5’389 4.0%  Bitcoin 68’529 0.7%  Dollar 0.7691 1.0%  Öl 68.7 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Swiss Re12688156NVIDIA994529Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Lonza1384101Logitech2575132
Top News
Ausblick: MasterCard legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
IBM legt starkes Schlussquartal vor - Aktie hebt ab
Tesla-Aktie höher: Autobauer verdient mehr als befürchtet
NVIDIA-Aktie im Fokus: Caterpillar bringt KI auf die Baustelle
Meta-Aktie fester: Zahlen fallen besser aus als erwartet
Suche...
Plus500 Depot

First Republic Bank Aktie 12082173 / US33616C1009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 28.01.2026 22:33:52

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück

Der S&P 500 kam schlussendlich nicht vom Fleck.

First Republic Bank
0.00 USD -66.67%
Kaufen Verkaufen

Der S&P 500 beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.01 Prozent) bei 6’978.03 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 54.260 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.286 Prozent stärker bei 6’998.56 Punkten in den Handel, nach 6’978.60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’002.28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’963.46 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.792 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, notierte der S&P 500 bei 6’929.94 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 28.10.2025, mit 6’890.89 Punkten bewertet. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, bei 6’067.70 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1.74 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’002.28 Punkte. Bei 6’789.05 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Seagate Technology (+ 19.14 Prozent auf 442.93 USD), Intel (+ 11.04 Prozent auf 48.78 USD), Western Digital (+ 10.70 Prozent auf 279.70 USD), Texas Instruments (+ 9.94 Prozent auf 216.17 USD) und SanDisk (+ 9.60 Prozent auf 527.63 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Carvana (-14.17 Prozent auf 410.04 USD), Amphenol (-12.20 Prozent auf 145.96 USD), Skyworks Solutions (-7.94 Prozent auf 55.28 USD), Textron (-7.90 Prozent auf 86.79 USD) und Qorvo (-6.80 Prozent auf 77.18 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 37’801’213 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.778 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Lyondellbasell Industries-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

S&P 500-Kurs in Realtime
Analysen zu S&P 500-Aktien
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?