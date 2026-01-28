S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück

Der S&P 500 beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.01 Prozent) bei 6’978.03 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 54.260 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.286 Prozent stärker bei 6’998.56 Punkten in den Handel, nach 6’978.60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’002.28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’963.46 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.792 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, notierte der S&P 500 bei 6’929.94 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 28.10.2025, mit 6’890.89 Punkten bewertet. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, bei 6’067.70 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1.74 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’002.28 Punkte. Bei 6’789.05 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Seagate Technology (+ 19.14 Prozent auf 442.93 USD), Intel (+ 11.04 Prozent auf 48.78 USD), Western Digital (+ 10.70 Prozent auf 279.70 USD), Texas Instruments (+ 9.94 Prozent auf 216.17 USD) und SanDisk (+ 9.60 Prozent auf 527.63 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Carvana (-14.17 Prozent auf 410.04 USD), Amphenol (-12.20 Prozent auf 145.96 USD), Skyworks Solutions (-7.94 Prozent auf 55.28 USD), Textron (-7.90 Prozent auf 86.79 USD) und Qorvo (-6.80 Prozent auf 77.18 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 37’801’213 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.778 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Lyondellbasell Industries-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch