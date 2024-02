S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

Schlussendlich fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.48 Prozent auf 5’005.57 Punkte zurück. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 42.420 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 5’029.60 Zählern und damit 0.003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5’029.73 Punkte).

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 4’999.52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’038.70 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0.423 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 16.01.2024, den Wert von 4’765.98 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 16.11.2023, mit 4’508.24 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 4’090.41 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 5.54 Prozent zu. Bei 5’048.39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Applied Materials (+ 6.35 Prozent auf 199.57 USD), Vulcan Materials (+ 5.23 Prozent auf 255.15 USD), Dollar General (+ 4.78 Prozent auf 141.50 USD), Albemarle (+ 4.33 Prozent auf 122.59 USD) und Bio-Rad Laboratories (+ 3.59 Prozent auf 340.52 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Digital Realty Trust (-8.34 Prozent auf 136.22 USD), Adobe (-7.41 Prozent auf 546.66 USD), Paramount Global (-4.69 Prozent auf 12.00 USD), Lumen Technologies (-3.75 Prozent auf 1.54 USD) und Carrier Global (-3.66 Prozent auf 54.00 USD) unter Druck.

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 16’398’141 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im S&P 500 mit 2.827 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.01 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 171.43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch