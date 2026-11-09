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09.11.2026 16:01:00
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu
Machte sich der S&P 500 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Montag an seine positive Performance an.
Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 1.67 Prozent stärker bei 7’499.89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.220 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.850 Prozent auf 7’439.54 Punkte an der Kurstafel, nach 7’376.86 Punkten am Vortag.
Bei 7’504.24 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’422.24 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der S&P 500 7’811.54 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 7’757.64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’728.80 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 9.35 Prozent zu. Bei 7’844.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Coherent (+ 23.29 Prozent auf 209.29 USD), NRG Energy (+ 16.19 Prozent auf 93.59 USD), Arista Networks (+ 14.65 Prozent auf 182.48 USD), Bloom Energy (+ 13.83 Prozent auf 190.69 USD) und Comfort Systems USA (+ 11.27 Prozent auf 1’073.68 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil NVIDIA (-5.65 Prozent auf 176.10 USD), Under Armour (-5.03 Prozent auf 5.29 USD), Centene (-4.95 Prozent auf 70.50 USD), Advance Auto Parts (-4.77 Prozent auf 45.83 USD) und Under Armour (-4.66 Prozent auf 5.11 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 25’485’044 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.454 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien
Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.27 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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