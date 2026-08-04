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S&P 500-Performance im Blick 04.08.2026 20:03:22

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu

Der S&P 500 verzeichnet am zweiten Tag der Woche Kursanstiege.

Chipotle Mexican Grill
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Am Dienstag notiert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 1.80 Prozent fester bei 7’737.61 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 60.974 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.382 Prozent fester bei 7’629.54 Punkten, nach 7’600.50 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7’754.49 Punkte, das Tagestief hingegen 7’629.10 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7’483.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wurde der S&P 500 auf 7’200.75 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’329.94 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.82 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’754.49 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Punkten.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Palantir (+ 30.43 Prozent auf 163.89 USD), Zebra Technologies (+ 22.82 Prozent auf 358.18 USD), Gartner (+ 21.23 Prozent auf 183.70 USD), Coherent (+ 16.30 Prozent auf 335.11 USD) und Marvell Technology (+ 14.85 Prozent auf 222.55 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil NRG Energy (-15.16 Prozent auf 117.48 USD), Rockwell Automation (-7.73 Prozent auf 443.80 USD), Alexandria Real Estate Equities (-6.62 Prozent auf 49.52 USD), Chipotle Mexican Grill (-6.01 Prozent auf 35.21 USD) und Grainger (-4.65 Prozent auf 1’307.55 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Palantir-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 21’755’021 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4.222 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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