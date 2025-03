S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 beginnt Handel im Minus

Am Dienstag notiert der S&P 500 um 15:55 Uhr via NYSE 0.74 Prozent schwächer bei 5’573.01 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 48.120 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.264 Prozent leichter bei 5’599.73 Punkten, nach 5’614.56 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 5’626.88 Punkte, das Tagestief hingegen 5’549.08 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 11.02.2025, stand der S&P 500 bei 6’068.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2024, wurde der S&P 500 auf 6’084.19 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’117.94 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 verlor der Index bereits um 5.04 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’549.08 Punkten.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Southwest Airlines (+ 6.92 Prozent auf 30.13 USD), ServiceNow (+ 3.02 Prozent auf 807.50 USD), NRG Energy (+ 2.37 Prozent auf 86.83 USD), Elevance Health (+ 2.21 Prozent auf 418.60 USD) und Newmont (+ 2.19 Prozent auf 43.30 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Teradyne (-20.13 Prozent auf 83.84 USD), Expedia (-8.32 Prozent auf 161.92 USD), Delta Air Lines (-7.93 Prozent auf 46.34 USD), Moderna (-7.93 Prozent auf 33.11 USD) und Verizon (-6.60 Prozent auf 43.42 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 24’763’670 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 3.134 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

