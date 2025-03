S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus

Am Donnerstag notierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 1.39 Prozent tiefer bei 5’521.52 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 46.203 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.101 Prozent schwächer bei 5’593.65 Punkten, nach 5’599.30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5’504.65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’597.78 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der S&P 500 bereits um 3.22 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 13.02.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’115.07 Punkten auf. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 13.12.2024, bei 6’051.09 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 13.03.2024, bei 5’165.31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 büsste der Index bereits um 5.91 Prozent ein. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6’147.43 Punkte. Bei 5’504.65 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Intel (+ 14.60 Prozent auf 23.70 USD), Dollar General (+ 6.81 Prozent auf 79.95 USD), Dollar Tree (+ 6.59 Prozent auf 66.00 USD), Newmont (+ 4.63 Prozent auf 45.65 USD) und AES (+ 3.80 Prozent auf 12.28 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Adobe (-13.85 Prozent auf 377.84 USD), Super Micro Computer (-7.98 Prozent auf 39.08 USD), Lumen Technologies (-6.63 Prozent auf 4.65 USD), Live Nation Entertainment (-5.80 Prozent auf 115.79 USD) und Airbnb (-5.67 Prozent auf 119.38 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 66’130’935 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.054 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. In puncto Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

