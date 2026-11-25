Um 17:58 Uhr sinkt der S&P 500 im NYSE-Handel um 2.46 Prozent auf 7’023.93 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 61.230 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 2.16 Prozent tiefer bei 7’045.66 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7’201.09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 7’063.54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’970.11 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der S&P 500 bereits um 2.82 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’623.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der S&P 500 auf 7’677.28 Punkte taxiert. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 25.11.2025, einen Stand von 6’765.88 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.41 Prozent zu. Bei 7’844.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit HP (+ 11.13 Prozent auf 31.05 USD), Charter A (+ 4.23 Prozent auf 141.62 USD), ConAgra Foods (+ 3.85 Prozent auf 15.66 USD), Hershey (+ 3.63 Prozent auf 182.97 USD) und Expand Energy (+ 3.25 Prozent auf 84.72 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Sandisk (-13.84 Prozent auf 67.16 USD), Micron Technology (-12.74 Prozent auf 549.55 USD), Lam Research (-12.26 Prozent auf 172.12 USD), Bloom Energy (-12.10 Prozent auf 137.49 USD) und Lumentum (-11.52 Prozent auf 431.01 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 32’703’678 Aktien gehandelt. Mit 4.637 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.56 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch