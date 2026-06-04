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S&P 500 im Fokus 04.06.2026 22:34:01

S&P 500-Handel aktuell: Börsianer lassen S&P 500 letztendlich steigen

S&P 500-Handel aktuell: Börsianer lassen S&P 500 letztendlich steigen

Für den S&P 500 ging es heute aufwärts.

NVIDIA
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Letztendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.41 Prozent fester bei 7’584.31 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 61.800 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0.282 Prozent auf 7’532.36 Punkte an der Kurstafel, nach 7’553.68 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7’516.54 Punkte, das Tageshoch hingegen 7’598.19 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der S&P 500 bereits um 0.027 Prozent. Vor einem Monat, am 04.05.2026, wurde der S&P 500 mit 7’200.75 Punkten berechnet. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 04.03.2026, mit 6’869.50 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5’970.81 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.58 Prozent nach oben. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Blackstone (+ 7.50 Prozent auf 118.55 USD), Robert Half (+ 6.90 Prozent auf 31.60 USD), Humana (+ 6.80 Prozent auf 349.80 USD), Robinhood (+ 6.61 Prozent auf 88.33 USD) und American Tower (+ 6.40 Prozent auf 193.91 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Broadcom (-12.59 Prozent auf 418.91 USD), Micron Technology (-7.74 Prozent auf 996.00 USD), Arista Networks (-4.79 Prozent auf 166.01 USD), Sandisk (-3.92 Prozent auf 1’759.68 USD) und Verizon (-3.82 Prozent auf 44.87 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 39’331’678 Aktien gehandelt. Mit 4.644 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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