S&P 500 aktuell: So steht der S&P 500 am Mittag

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 1.06 Prozent stärker bei 5’295.68 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 43.253 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1.13 Prozent auf 5’299.29 Punkte an der Kurstafel, nach 5’240.03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 5’330.64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’286.71 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 2.81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, stand der S&P 500 bei 5’567.19 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.05.2024, den Stand von 5’187.70 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 07.08.2023, einen Wert von 4’518.44 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 11.66 Prozent zu Buche. Bei 5’669.67 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’682.11 Punkten.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Illumina (+ 9.54 Prozent auf 127.46 USD), Global Payments (+ 8.07 Prozent auf 100.53 USD), Henry Schein (+ 5.63 Prozent auf 67.52 USD), MGM Resorts International (+ 4.63 Prozent auf 37.04 USD) und Albemarle (+ 4.36 Prozent auf 83.00 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Emerson Electric (-5.59 Prozent auf 101.75 USD), DexCom (-5.58 Prozent auf 71.05 USD), DaVita HealthCare Partners (-2.90 Prozent auf 133.02 USD), Eli Lilly and (-2.51 Prozent auf 773.29 USD) und Expedia (-2.12 Prozent auf 115.04 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 24’092’990 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2.915 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie hat mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Im Index weist die First Republic Bank-Aktie mit 600.00 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

