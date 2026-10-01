S&P 500 aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.17 Prozent höher bei 7’664.36 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 63.232 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.266 Prozent auf 7’671.89 Punkte an der Kurstafel, nach 7’651.54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’683.65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7’616.78 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0.743 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, lag der S&P 500 bei 7’631.47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’483.23 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, notierte der S&P 500 bei 6’711.20 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.75 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Accenture (+ 18.15 Prozent auf 216.65 USD), Synopsys (+ 13.56 Prozent auf 493.91 USD), Coherent (+ 11.33 Prozent auf 320.42 USD), DXC Technology (+ 9.05 Prozent auf 11.81 USD) und Cognizant (+ 8.27 Prozent auf 62.19 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Corteva (-84.48 Prozent auf 12.05 USD), AppLovin (-3.98 Prozent auf 278.87 USD), TKO GROUP (-3.86 Prozent auf 172.78 USD), ConAgra Foods (-3.42 Prozent auf 12.98 USD) und Danaher (-3.25 Prozent auf 214.36 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 11’074’765 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.838 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 15.49 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch