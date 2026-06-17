S&P 500 aktuell: So bewegt sich der S&P 500 am Mittwochmittag

Der S&P 500 gewinnt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr 0.09 Prozent auf 7’517.74 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 61.445 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.130 Prozent höher bei 7’521.09 Punkten in den Handel, nach 7’511.35 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7’489.94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’532.17 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0.013 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der S&P 500 mit 7’408.50 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wies der S&P 500 6’716.09 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der S&P 500 5’982.72 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.61 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’620.90 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’316.91 Zähler.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Robinhood (+ 10.49 Prozent auf 106.86 USD), Applied Materials (+ 7.61 Prozent auf 611.48 USD), Vertiv (+ 6.04 Prozent auf 317.69 USD), Western Digital (+ 6.01 Prozent auf 722.00 USD) und Cerebras Systems (+ 5.70 Prozent auf 224.34 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil EchoStar A (-7.88 Prozent auf 111.44 USD), Carvana (-7.77 Prozent auf 64.60 USD), CarMax (-7.57 Prozent auf 48.17 USD), CME Group A (-4.57 Prozent auf 249.65 USD) und IQVIA (-3.55 Prozent auf 172.81 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7’779’958 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4.429 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12.64 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch