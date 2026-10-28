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28.10.2026 22:33:32
S&P 500 aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500
So bewegte sich der S&P 500 am Mittwoch schlussendlich
Schlussendlich erhöhte sich der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.28 Prozent auf 7’743.98 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 64.024 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.178 Prozent auf 7’736.38 Punkte an der Kurstafel, nach 7’722.60 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’758.43 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’718.37 Zählern.
So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1.36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’683.69 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 7’428.78 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 28.10.2025, mit 6’890.89 Punkten bewertet.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.91 Prozent. Bei 7’844.52 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Vertiv (+ 16.48 Prozent auf 242.94 USD), Flex (+ 11.61 Prozent auf 93.03 USD), Oracle (+ 10.73 Prozent auf 144.54 USD), Sandisk (+ 7.66 Prozent auf 1’404.77 USD) und GE HealthCare Technologies (+ 6.62 Prozent auf 75.82 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen F5 Networks (-20.43 Prozent auf 365.53 USD), CoStar Group (-13.96 Prozent auf 27.54 USD), CH Robinson Worldwide (-11.14 Prozent auf 127.60 USD), Baker Hughes (-7.36 Prozent auf 54.66 USD) und Old Dominion Freight Line (-7.33 Prozent auf 173.32 USD).
Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 27’349’719 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4.724 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick
Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 15.25 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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