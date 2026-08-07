S&P 500 aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500

Schlussendlich erhöhte sich der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.62 Prozent auf 7’757.64 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62.720 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.266 Prozent auf 7’730.47 Punkte an der Kurstafel, nach 7’709.96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’763.08 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’719.19 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 3.37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’503.85 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 7’337.11 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 07.08.2025, mit 6’340.00 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13.11 Prozent. Bei 7’793.68 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Airbnb (+ 17.43 Prozent auf 178.07 USD), Microchip Technology (+ 13.89 Prozent auf 84.69 USD), Coherent (+ 13.44 Prozent auf 379.13 USD), Palantir (+ 10.32 Prozent auf 172.01 USD) und Moderna (+ 9.86 Prozent auf 59.17 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen The Trade Desk A (-21.90 Prozent auf 13.80 USD), DENTSPLY SIRONA (-7.97 Prozent auf 12.12 USD), Akamai (-6.76 Prozent auf 110.54 USD), Zoetis A (-5.97 Prozent auf 72.66 USD) und Under Armour (-5.42 Prozent auf 5.93 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 sticht die The Trade Desk A-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 29’948’758 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4.604 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 12.87 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch