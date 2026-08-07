Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ABB-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Apple-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
Suche...
Plus500 Depot

Under Armour Aktie 31965985 / US9043112062

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 07.08.2026 22:34:09

S&P 500 aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500

S&P 500 aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500

So bewegte sich der S&P 500 am Freitag schlussendlich

Under Armour
4.93 CHF -5.67%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich erhöhte sich der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.62 Prozent auf 7’757.64 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62.720 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.266 Prozent auf 7’730.47 Punkte an der Kurstafel, nach 7’709.96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’763.08 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’719.19 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 3.37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’503.85 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 7’337.11 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 07.08.2025, mit 6’340.00 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13.11 Prozent. Bei 7’793.68 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Airbnb (+ 17.43 Prozent auf 178.07 USD), Microchip Technology (+ 13.89 Prozent auf 84.69 USD), Coherent (+ 13.44 Prozent auf 379.13 USD), Palantir (+ 10.32 Prozent auf 172.01 USD) und Moderna (+ 9.86 Prozent auf 59.17 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen The Trade Desk A (-21.90 Prozent auf 13.80 USD), DENTSPLY SIRONA (-7.97 Prozent auf 12.12 USD), Akamai (-6.76 Prozent auf 110.54 USD), Zoetis A (-5.97 Prozent auf 72.66 USD) und Under Armour (-5.42 Prozent auf 5.93 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 sticht die The Trade Desk A-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 29’948’758 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4.604 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 12.87 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Under Armour Inc When Issued

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten