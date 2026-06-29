S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start mit Zuschlägen

Am Montag geht es im S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE um 0.59 Prozent auf 7’397.52 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 60.957 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.533 Prozent stärker bei 7’393.21 Punkten, nach 7’354.02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’384.81 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’427.80 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 29.05.2026, den Stand von 7’580.06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der S&P 500 bei 6’368.85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, einen Wert von 6’173.07 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.86 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Charter A (+ 11.53 Prozent auf 149.05 USD), Comcast (+ 7.68 Prozent auf 24.95 USD), Fortune Brands Home Security (+ 6.33 Prozent auf 48.87 USD), Palo Alto Networks (+ 4.99 Prozent auf 319.39 USD) und KLA (+ 4.56 Prozent auf 259.98 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Verizon (-5.63 Prozent auf 43.92 USD), AT&T (-4.80 Prozent auf 21.63 USD), Sandisk (-4.22 Prozent auf 2’002.55 USD), Martin Marietta Materials (-3.91 Prozent auf 592.00 USD) und T-Mobile US (-3.76 Prozent auf 175.81 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Comcast-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 12’706’333 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.083 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch