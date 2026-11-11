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11.11.2026 16:00:51
S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start in der Gewinnzone
S&P 500-Handel am dritten Tag der Woche.
Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.89 Prozent fester bei 7’587.64 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62.535 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.890 Prozent auf 7’587.86 Punkte an der Kurstafel, nach 7’520.93 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’571.88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’603.52 Punkten.
S&P 500-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 2.23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der S&P 500 bei 7’811.54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’728.20 Punkten auf. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 6’846.61 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.63 Prozent zu. Bei 7’844.52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Sandisk (+ 10.69 Prozent auf 951.94 USD), Lumentum (+ 10.03 Prozent auf 644.28 USD), Bloom Energy (+ 9.75 Prozent auf 203.49 USD), Dell Technologies (+ 7.84 Prozent auf 360.58 USD) und Seagate Technology (+ 7.50 Prozent auf 539.22 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Invesco (-2.53 Prozent auf 28.14 USD), Under Armour (-2.50 Prozent auf 4.88 USD), Under Armour (-2.13 Prozent auf 5.05 USD), Clorox (-2.05 Prozent auf 104.41 USD) und CarMax (-2.01 Prozent auf 53.10 USD).
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13’949’333 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.569 Bio. Euro.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
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